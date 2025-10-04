1

Фернандо Алонсо: «Заработать очки в гонке будет непросто»

Алонсо подвел итоги квалификации в Сингапуре.

Пилот «Астон Мартин» доволен 10-м местом в квалификации к Гран-при Сингапура.

«Попадание в третий сегмент уже было серьезной задачей, заработать завтра очки будет непросто. Мы начнем гонку с десятой строчки на «грязной» стороне, а у нас большое отставание – вероятно, на старте мы потеряем позиции.

Я доволен тем, что снова оказался в третьем сегменте. Не думаю, что машина была готова к этому сегодня, но мы справились со своей задачей.

Здесь [в Сингапуре] очень большая разница между стартом с «чистой» стороны трассы и с «грязной». Так что будет очень трудно нарастить темп. Не думаю, что завтра произойдет что-то невероятное», – сказал Алонсо.

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
Гран-при Сингапура
