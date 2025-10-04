  • Спортс
  • Ландо Норрис: «Не уверен, что будем ставить вопрос о победе в гонке. Шансы есть всегда, но сейчас их совсем мало»
0

Ландо Норрис: «Не уверен, что будем ставить вопрос о победе в гонке. Шансы есть всегда, но сейчас их совсем мало»

Норрис не видит шансов выиграть в Сингапуре.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, отметив, что старт с 5-й позиции почти не оставляет ему шансов на победу в завтрашней гонке.

«Сегодня все прошло немного лучше. Потому что вчера мне было трудно, я не лучшим образом себя чувствовал. Сегодня я тоже чувствую себя не оптимально, хотя это и не оправдание.

Другие смогли прибавить. В «Мерседесе» выступили очень хорошо. «Ред Булл» очень хорош два последних уик-энда. Так что эти результаты не назовешь сюрпризом.

Вообще этап в Сингапуре всегда был немного странным. При этом мы знаем, что у нас каждый раз возникают трудности на трассах, где нам сложно правильно работать с передними шинами.

И тут у нас на протяжении всего уик-энда есть проблемы именно с передними шинами. Думаю, что сложив два и два мы можем понять, в чем именно дело. Передняя ось болида недостаточно подвижна, слишком сильная недостаточная поворачиваемость. Поэтому приходится идти на компромиссы.

Возможна ли еще победа в гонке? Думаю, вы слишком многого просите (смеется). Не уверен, что в команде мы будем ставить такой вопрос, ведь на этой трассе все зависит от результатов квалификации. Да, шансы есть всегда, но сейчас их совсем мало», – рассказал Норрис.

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Сингапура
