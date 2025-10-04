Дженсон Баттон: «Норрис не был обязан уступать дорогу Ферстаппену, но это повлияло на болид Макса»

Баттон прокомментировал недовольство Ферстаппена Норрисом.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года и эксперт Sky Sports Дженсон Баттон разобрал обвинения пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена в адрес соперника из «Макларена » Ландо Норриса из-за предполагаемой помехи.

Инцидент произошел на заключительном круге Ферстаппена в квалификации к Гран-при Сингапура , нидерландец стал вторым.

«С этими машинами на тебя влияет соперник, который едет в паре секунд впереди, вот почему обычно смещаются сразу.

Наверное, он расстроился из-за того, что Ландо не уступил дорогу перед шиканой. По правилам [Норрис] не был обязан так поступать, но, разумеется, это повлияло на переднюю ось болида [Ферстаппена], когда он въезжал в поворот и в итоге съехал с траектории», – отметил Дженсон.

