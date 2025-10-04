  • Спортс
Макс Ферстаппен о Норрисе: «Помехи можно было избежать. Иногда люди теряют концентрацию, ошибаются»

Ферстаппен объяснил критику в адрес Норриса.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свои обвинения в адрес коллеги из «Макларена» Ландо Норриса, который, как считает нидерландец, спровоцировал его ошибку в третьем сегменте квалификации к Гран-при Сингапура.

«Довольно очевидно, что это не очень здорово. Думаю, обычно мы довольно хорошо себя ведем, все пилоты стараются уступать дорогу. В каких-то случаях все немного сложнее, каждая ситуация немного отличается. Но в данном случае шел третий сегмент, всего десять машин – полагаю, [помехи] можно было избежать.

В квалификации ты всегда стараешься оставлять задел как минимум в шесть или семь секунд, потому что не хочешь мешать. Конечно, обычно ты не видишь другие машины в третьем сегменте, если только вы не работаете по разным программам.

На этой трассе нужно оставлять большой задел. Однако, разумеется, иногда что-то случается на городском автодроме – люди теряют концентрацию, ошибаются.

Впереди тебя, в двух или трех секундах, едет другая машина, а в третьем сегменте тебе нужен максимально чистый воздух, особенно с учетом того, что ты тормозишь на пределе и так далее. Я потерял немного прижимной силы, поэтому не вписался в поворот», – произнес четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
