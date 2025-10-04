Льюис Хэмилтон: «В третьем сегменте я сделал все, что мог – но потерял полсекунды из-за остывших шин»

Хэмилтон призвал «Феррари» пересмотреть тактику.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, отметив, что команде стоит подумать над оптимизации стратегии выезда на трассу и подготовки шин.

«Мне понравилась квалификация. В этот уик-энд я хорошо чувствую себя за рулем болида, я уверенно чувствую себя за рулем болида. Мы увидели, что в первом сегменте у нас был очень хороший темп – и мы подумали, что сможем бороться за самые высокие места.

Однако в итоге мы отработали не оптимальным образом – все эти долгие ожидания на пит-лейн, когда шины остывают, явно на пользу не идут. Нам нужно поработать над оптимизацией тактики.

Мы обязательно обсудим это внутри команды. Нужно посмотреть на то, как действуют другие. Оба болида «Мерседеса» вообще первыми выехали из боксов, но они явно не потеряли в температуре шин, и ехали впереди. А мы ждали, стоя в конце пит-лейн, выключив машину – шины остыли на 5-6 градусов, а вернуть нужную температуру после такого уже очень трудно.

В третьем сегменте я сделал все, что мог – но потерял полсекунды из-за остывших шин. И это расстраивает. Но завтра я в любом случае постараюсь показать все, на что способен», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й