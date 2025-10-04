Гельмут Марко: «Действия Норриса неприемлемы, он заблокировал Ферстаппена в двух последних поворотах»

Марко обвинил Норриса в блокировке Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко выразил негодование действиями Ландо Норриса в квалификации к Гран-при Сингапура.

По мнению Марко, Норрис заблокировал Ферстаппена в последней быстрой попытке Макса.

«Было очень и очень близко. Но действия Норриса абсолютно неприемлемы. Макс шел с опережением графика на 0,15 секунды, а потом Норрис полностью заблокировал его в двух последних поворотах. При этом Норрис в этой ситуации уже ни за что не боролся. Так что такое поведение просто неприемлемо.

Надеюсь, что Норрис в тот момент просто не посмотрел в зеркала заднего вида. Не думаю, что он действовал умышленно», – рассказал Марко.

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й