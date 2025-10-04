Ферстаппен показал большой палец Норрису после предполагаемой помехи в квалификации
Ферстаппен жестом отреагировал на поведение Норриса.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен допустил ошибку на последнем круге квалификации к Гран-при Сингапура и остался на второй строчке.
По мнению четырехкратного чемпиона «Формулы-1», ему помешал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, который ехал в двух секундах впереди.
Обогнав Ландо, заезжающего в боксы, нидерландец показал ему большой палец.
После сессии Макс пообещал «запомнить» поведение соперника.
Макс Ферстаппен обвинил Норриса в помехе в квалификации: «Я это запомню»
Инженер Ферстаппена о 2-м месте: «Можешь поблагодарить своего друга за это»
