Ферстаппен показал большой палец Норрису после предполагаемой помехи в квалификации

Ферстаппен жестом отреагировал на поведение Норриса.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен допустил ошибку на последнем круге квалификации к Гран-при Сингапура и остался на второй строчке.

По мнению четырехкратного чемпиона «Формулы-1», ему помешал гонщик «Макларена » Ландо Норрис , который ехал в двух секундах впереди.

Обогнав Ландо, заезжающего в боксы, нидерландец показал ему большой палец.

После сессии Макс пообещал «запомнить» поведение соперника.

