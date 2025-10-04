Шарль Леклер о 7-м месте: «Нужно выступать лучше. Я выложился по полной, но болидом тяжело управлять»

Леклер оценил управляемость машины «Феррари» после седьмого места в квалификации.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура.

«Очень тяжелый уик-энд. Первая практика прошла хорошо, скорости хватало, даже был запас. После этого мы внесли некоторые изменения в болид и испытывали большие трудности, начиная со второй тренировки.

Всегда существуют объяснения, но этого недостаточно. Если команда вроде «Мерседеса », которая на бумаге должна испытывать проблемы в жару, на такой трассе, берет поул, нам нужно не искать оправдания, а выступать лучше.

Не знаю, что еще сказать. Мне очень жаль – я выложился по полной, но болидом по-настоящему тяжело управлять», – отметил монегаск в эфире итальянского Sky.

