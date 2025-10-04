  • Спортс
  • Албону и Сайнсу грозит дисквалификация из квалификации к Гран-при Сингапура за техническое нарушение
Албону и Сайнсу грозит дисквалификация из квалификации к Гран-при Сингапура за техническое нарушение

Пилотов «Уильямса» должны исключить из протокола квалификации.

Технический делегат ФИА Джо Бауэр сообщил, что элемент заднего антикрыла на болидах Алекса Албона и Карлоса Сайнса не соответствует техническому регламенту. Ширина детали системы DRS превысила максимально допустимую величину в 85 мм.

Дело передано стюардам. Гонщикам грозит дисквалификация из квалификации к Гран-при Сингапура.

Албон завершил сессию 12-м, Сайнс – 13-м.

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
logoФормула-1
регламент
logoКарлос Сайнс
Джо Бауэр
logoФИА
logoУильямс
Гран-при Сингапура
logoАлександр Албон
