Албону и Сайнсу грозит дисквалификация из квалификации к Гран-при Сингапура за техническое нарушение

Пилотов «Уильямса» должны исключить из протокола квалификации.

Технический делегат ФИА Джо Бауэр сообщил, что элемент заднего антикрыла на болидах Алекса Албона и Карлоса Сайнса не соответствует техническому регламенту. Ширина детали системы DRS превысила максимально допустимую величину в 85 мм.

Дело передано стюардам. Гонщикам грозит дисквалификация из квалификации к Гран-при Сингапура.

Албон завершил сессию 12-м, Сайнс – 13-м.

