Албону и Сайнсу грозит дисквалификация из квалификации к Гран-при Сингапура за техническое нарушение
Пилотов «Уильямса» должны исключить из протокола квалификации.
Технический делегат ФИА Джо Бауэр сообщил, что элемент заднего антикрыла на болидах Алекса Албона и Карлоса Сайнса не соответствует техническому регламенту. Ширина детали системы DRS превысила максимально допустимую величину в 85 мм.
Дело передано стюардам. Гонщикам грозит дисквалификация из квалификации к Гран-при Сингапура.
Албон завершил сессию 12-м, Сайнс – 13-м.
Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
