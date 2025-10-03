Расселл врезался в барьеры, 2-я практика в Сингапуре прервана красными флагами

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл попал в аварию во второй сессии свободных заездов перед Гран-при Сингапура.

Британец врезался в ограждения в 16-м повороте.

Джордж потерял переднее антикрыло и сломал носовой обтекатель, но смог продолжить движение и вернуть машину в боксы. Практику прервали красными флагами из-за обломков на трассе.

«Это было странно», – прокомментировал момент Расселл.

