Лиам Лоусон об аварии: «Жаль – болид очень быстрый, «Рейсинг Буллз» им довольны»

Лоусон прокомментировал столкновение с барьерами.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон потерял шину, врезавшись в ограждение во второй практике перед Гран-при Сингапура.

«Я просто слишком сильно заехал на поребрик в 16-м повороте, потом в 17-м, пытался сохранить скорость, а в последний момент потерял контроль и оказался в стене.

Жаль – в целом болид очень быстрый. Я кое-что изменил и во второй практике чувствовал себя гораздо лучше, гораздо комфортнее до того момента. Разумеется, разочаровывает, когда завершаешь сессию в стене.

[Темп «Рейсинг Буллз»] очень сильный. Мы не знаем, какие программы у соперников, но очень довольны своей машиной. Команда продолжит стараться – борьба очень и очень плотная», – отметил гонщик.

Лоусон врезался в стену и потерял шину, вызвав красные флаги в практике в Сингапуре

Гран-при Сингапура-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Аджар – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
