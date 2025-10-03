Шарль Леклер: «Не знаю, сможет ли «Феррари» бороться за поул, но цель – выступить как можно лучше»

Леклер оценил перспективы «Феррари» в Сингапуре.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура , отметив, что пока затрудняется сказать, хватит ли команде скорости бороться за поул.

«В целом это был довольно трудный день. В первой практике мы увидели признаки неплохо темпа и создали прочную базу для дальнейшего прогресса, но вот вторая практика получилась для всех участников весьма хаотичной. И мы не смогли отработать так, как хотели.

Я думаю, у «Феррари» хороший темп, нам нужно постараться реализовать потенциал нашего болида на максимуме, собрав все воедино. Не знаю, сможет ли «Феррари» бороться за поул, но цель – хорошо квалифицироваться и улучшить свои шансы в гонке», – рассказал Леклер.

