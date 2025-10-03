Джейми Чедуик: «Прекрасный день в Сингапуре – именно то, что было нужно Пиастри после Баку»
Комментатор Sky Sports и трехкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик поделилась мыслями о лучшем времени пилота «Макларена» Оскара Пиастри во второй практике перед Гран-при Сингапура.
«Разница [с Норрисом] не могла быть более заметной, не так ли? Прекрасный день для Оскара. Ему это было нужно после Баку. Хорошо отыгрался.
Видно было, что он доволен, расслаблен и уверен в себе. Это позитивный знак.
Думаю, он хорошо это выразил перед уик-эндом: были допущены настолько серьезные и нехарактерные ошибки, что даже проще подвести черту, чем в случае множества мелких просчетов.
Он сильно выступает с самого начала – это именно то, что было нужно Оскару», – заявила Чедуик.
