Инженер Ферстаппена Ламбьязе: «Ред Булл» очень не хватает данных с длинных отрезков»

Ламбьязе сообщил о множестве неизвестных перед гонкой в Сингапуре.

Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена , высказался после первых двух практик в Сингапуре.

«Сессии часто прерывали, и это повлияло на всех. Было много остановок на трассе, особенно во второй тренировке, а это нездорово, ведь в Сингапуре нужно время, чтобы обрести уверенность.

Нам очень не хватает данных с длинных отрезков, так что подумаем над тем, как поменять программу на третью тренировку и собрать больше данных для воскресенья. Сейчас очень сложно понять, пройдет ли гонка с одним или двумя пит-стопами, какие шины являются наиболее разумным выбором», – подчеркнул «Джи-Пи».

Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно прибавить в скорости, если мы хотим бороться за место на первом ряду стартовой решетки»

Гран-при Сингапура-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Аджар – 2-й, Ферстаппен – 3-й