Изак Аджар о 2-м месте в практике: «Рейсинг Буллз» не так быстры, как кажется»
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар стал вторым во второй сессии свободных заездов перед Гран-при Сингапура.
«Болид работает хорошо. Я чувствую себя комфортно – даже несмотря на то, что пилотирую на этой трассе впервые. Мне она очень нравится.
Но мы не так быстры, как кажется, если честно. Мы в игре, но я по-прежнему считаю, что «Астон Мартин» быстрее. Я поставил время довольно поздно, были трудности с «включением» покрышек на первом быстром круге. Есть над чем поработать», – заявил француз.
Гонщик также поделился общими впечатлениями о хаотичной второй практике:
«Очень раздражает. С трафиком было непросто. Каждый раз на быстром круге я сталкивался с трафиком, а потом появился красный флаг. Немного разочаровывает, но команда справилась очень здорово».
