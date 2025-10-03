Изак Аджар о 2-м месте в практике: «Рейсинг Буллз» не так быстры, как кажется»

Аджар призвал не переоценивать свою скорость на «Марина-Бэй».

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар стал вторым во второй сессии свободных заездов перед Гран-при Сингапура.

«Болид работает хорошо. Я чувствую себя комфортно – даже несмотря на то, что пилотирую на этой трассе впервые. Мне она очень нравится.

Но мы не так быстры, как кажется, если честно. Мы в игре, но я по-прежнему считаю, что «Астон Мартин » быстрее. Я поставил время довольно поздно, были трудности с «включением» покрышек на первом быстром круге. Есть над чем поработать», – заявил француз.

Гонщик также поделился общими впечатлениями о хаотичной второй практике:

«Очень раздражает. С трафиком было непросто. Каждый раз на быстром круге я сталкивался с трафиком, а потом появился красный флаг. Немного разочаровывает, но команда справилась очень здорово».

Гран-при Сингапура-2025. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Аджар – 2-й, Ферстаппен – 3-й