Лоусон врезался в стену и потерял шину, вызвав красные флаги в практике в Сингапуре

Лоусон завершил тренировку потерей покрышки.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон попал в аварию, врезавшись в барьеры во время второй сессии свободных заездов перед Гран-при Сингапура .

Новозеландец сначала задел ограждения в предпоследнем повороте задним колесом, а затем передним. В результате Лиам потерял правую переднюю шину.

Тренировку во второй раз прервали красными флагами.

