Лоусон врезался в стену и потерял шину, вызвав красные флаги в практике в Сингапуре
Лоусон завершил тренировку потерей покрышки.
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон попал в аварию, врезавшись в барьеры во время второй сессии свободных заездов перед Гран-при Сингапура.
Новозеландец сначала задел ограждения в предпоследнем повороте задним колесом, а затем передним. В результате Лиам потерял правую переднюю шину.
Тренировку во второй раз прервали красными флагами.
Расселл врезался в барьеры, 2-я практика в Сингапуре прервана красными флагами
