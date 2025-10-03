  • Спортс
  • Лоусон врезался в стену и потерял шину, вызвав красные флаги в практике в Сингапуре
Лоусон врезался в стену и потерял шину, вызвав красные флаги в практике в Сингапуре

Лоусон завершил тренировку потерей покрышки.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон попал в аварию, врезавшись в барьеры во время второй сессии свободных заездов перед Гран-при Сингапура.

Новозеландец сначала задел ограждения в предпоследнем повороте задним колесом, а затем передним. В результате Лиам потерял правую переднюю шину.

Тренировку во второй раз прервали красными флагами.

Расселл врезался в барьеры, 2-я практика в Сингапуре прервана красными флагами

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Сингапура
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
