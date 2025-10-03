Карлос Сайнс: «Как только переходим на шины «софт» – у «Уильямса» начинаются проблемы»
Сайнс обозначил проблемы с шинами на этапе в Сингапуре.
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся в первый день гоночного уик-энда.
«У нас как обычно возникли проблемы с шинами «софт». Мы очень конкурентоспособны на «медиуме», но как только мы переходим на «софт» – у нас начинаются проблемы.
К сожалению, во второй практике мы ошиблись с выбором направления для работы над настройками болида. Возможно, мы вернемся к тому варианту, который использовали в первой практике. При них я увереннее чувствовал себя за рулем болида», – рассказал Сайнс.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
