Карлос Сайнс: «Как только переходим на шины «софт» – у «Уильямса» начинаются проблемы»

Сайнс обозначил проблемы с шинами на этапе в Сингапуре.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся в первый день гоночного уик-энда.

«У нас как обычно возникли проблемы с шинами «софт». Мы очень конкурентоспособны на «медиуме», но как только мы переходим на «софт» – у нас начинаются проблемы.

К сожалению, во второй практике мы ошиблись с выбором направления для работы над настройками болида. Возможно, мы вернемся к тому варианту, который использовали в первой практике. При них я увереннее чувствовал себя за рулем болида», – рассказал Сайнс.

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку