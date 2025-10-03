Дженсон Баттон об аварии Лоусона: «Такой инцидент отбросит гонщика назад и навредит при подготовке к квалификации»

Авария в практике в Сингапуре скажется на Лоусоне – считает Баттон.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал аварию Лиама Лоусона , которая случилась во второй практике перед Гран-при Сингапура .

«Безусловно, такой инцидент отбросит гонщика назад, особенно если у него и так нет большого опыта выступления на этой трассе.

Так что для Лиама, который приехал сюда после отличного выступления в Баку, инцидент со столкновением со стеной явно не самый приятный и он навредит Лоусону при подготовке к квалификации.

При этом его напарник буквально летел по трассе с первого же круга второй практики и по итогам оказался очень высоко. Что лишь усиливает давление на Лоусона», – рассказал Баттон.

Лоусон врезался в стену и потерял шину, вызвав красные флаги в практике в Сингапуре