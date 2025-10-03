Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно постараться чуть лучше оптимизировать работу болида»

Ферстаппен надеется на прогресс в Сингапуре.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура , отметив, что рассчитывает прибавить в квалификации, оптимизировав работу болида.

«Нам нужно постараться чуть лучше оптимизировать работу болида. Но в целом я доволен тем, как прошел день. Хотя «Ред Булл» определенно нужно прибавлять, если завтра мы хотим бороться за самые высокие места.

Посмотрим, что будет завтра. Хватит ли нам скорости, чтобы бороться за место на первом ряду? Я не знаю. Мне вообще всегда было трудно делать выводы по итогам второй практики – ведь вы не можете знать, кто в каком режиме использует свои двигатели. Так что оценить скорость команд мы сможем только в квалификации.

Все это небольшие детали – сцепление на передней оси, на задней, работа с шинами, ведь тут они начинают перегреваться уже к концу первого круга. Так что во всех этих вещах нам нужно постараться стать чуть лучше, и тогда, если машина станет работать оптимальнее, то появится и возможность атаковать сильнее», – рассказал Ферстаппен.

