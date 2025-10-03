Шарль Леклер: «У болида «Феррари» есть темп – это хорошая новость»
Леклер надеется на прогресс в Сингапуре.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, отметив, что постарается отыграться после неудачи в первый день уик-энда.
«Хорошая первая практика, и очень трудная вторая. Вторая практика получилась очень неровной и хаотичной – тут и проблемы с трафиком, и остановки сессии красными флагами, и инцидент на пит-лейн.
Так что в целом было довольно много не слишком позитивных для нас событий. Но мы постараемся перезагрузиться и вернуться, став сильнее. У болида «Феррари» есть темп – и это хорошая новость», – рассказал Леклер.
