Шарль Леклер: «У болида «Феррари» есть темп – это хорошая новость»

Леклер надеется на прогресс в Сингапуре.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура , отметив, что постарается отыграться после неудачи в первый день уик-энда.

«Хорошая первая практика, и очень трудная вторая. Вторая практика получилась очень неровной и хаотичной – тут и проблемы с трафиком, и остановки сессии красными флагами, и инцидент на пит-лейн.

Так что в целом было довольно много не слишком позитивных для нас событий. Но мы постараемся перезагрузиться и вернуться, став сильнее. У болида «Феррари» есть темп – и это хорошая новость», – рассказал Леклер.

