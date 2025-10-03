Пьер Гасли: «Фундаментальная проблема в том, что отставание «Альпин» от лидеров сейчас слишком велико»

Гасли признал нехватку скорости в Сингапуре.

Пилот «Альпин » Пьер Гасли подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура , отметив, что в данный момент команда сильно уступает лидерам в скорости.

«Мы поняли, на чем должны сосредоточиться при работе с этим болидом, но фундаментальная проблема в том, что отставание от лидеров просто слишком велико.

При этом мы еще способны отыграть время на круге в двух-трех поворотах. Мы будем над этим работать, а там посмотрим, что у нас получится. В целом я неплохо чувствую себя за рулем болида и могу атаковать. Это радует, но нам все же нужно нечто большее», – рассказал Гасли.

