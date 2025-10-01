Сайнс провел заезды в раллийном «Форде» с отцом: «Быть штурманом не нравится ни одному из нас»
Сайнс поделился эмоциями после заездов в раллийной машине.
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс и его отец – двукратный чемпион мира по ралли и четырехкратный победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший – провели заезды за рулем «Форда» Raptor T1+ в испанской Сарагосе.
Сайнс-старший выступит в этой машине на ралли-рейде «Дакар-2026».
Оба гонщика побывали как за рулем «Форда», так и на пассажирском сиденье.
«Урок усвоен: быть штурманом не нравится ни одному из нас», – написал Сайнс-младший.
Фото: соцсети Карлоса Сайнса
Опубликовал: Михаил Ширяев
