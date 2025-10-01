Сайнс провел заезды в раллийном «Форде» с отцом: «Быть штурманом не нравится ни одному из нас»

Сайнс поделился эмоциями после заездов в раллийной машине.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс и его отец – двукратный чемпион мира по ралли и четырехкратный победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший – провели заезды за рулем «Форда » Raptor T1+ в испанской Сарагосе.

Сайнс-старший выступит в этой машине на ралли-рейде «Дакар-2026».

Оба гонщика побывали как за рулем «Форда», так и на пассажирском сиденье.

«Урок усвоен: быть штурманом не нравится ни одному из нас», – написал Сайнс-младший.

Карлос Сайнс: «Палоу делает невероятные вещи в «Индикаре», но «Ф-1» – совсем другой монстр»

Карлос Сайнс: «В Испании все хотели быть как Алонсо. В картинге стало по 60-70 участников вместо 20-30»

Фото: соцсети Карлоса Сайнса