  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс: «Палоу делает невероятные вещи в «Индикаре», но «Ф-1» – совсем другой монстр»
1

Карлос Сайнс: «Палоу делает невероятные вещи в «Индикаре», но «Ф-1» – совсем другой монстр»

Сайнс высказался о перспективах чемпиона-соотечественника в «Ф-1».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс назвал «Формулу-1» «совершенно другим монстром», рассуждая о потенциальном переходе четырехкратного чемпиона «Индикара» Алекса Палоу.

«Могу лишь сказать, что в «Индикаре» он выступает невероятным образом.

«Ф-1» – совершенно другой монстр – это касается как гонщика, так и машины. Это совсем другая «формула», не похожая ни на что.

Невозможно предсказать, как хорош он будет в «Формуле-1». Скажу только, что в «Индикаре» он делает невероятные вещи. Он очень и очень силен, раз доминирует в такой конкурентной категории», – отметил испанец.

Алекс Палоу ответил на слухи про интерес со стороны «Ред Булл»: «Трудно ответить отказом на предложение, которого даже не слышал»

Жак Вильнев: «До сих пор не понимаю, почему Палоу не в «Ф-1». Бессмыслица! Зачем выбирать гонщика из «Ф-2»?»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoУильямс
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
Алекс Палоу
возможные переходы
logoИндикар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хэмилтон сообщил о смерти своего пса Роско: «Мне пришлось принять самое трудное решение в жизни»
613 минут назадФото
«Мерседес» будет использовать клиентские команды для устранения неполадок с мотором в 2026-м (AMuS)
135 минут назад
Гюнтер Штайнер: «Аджар должен перейти в «Ред Булл»
сегодня, 11:09
Юки Цунода описал напарников одним словом: Ферстаппен – «джин-тоник», Риккардо – «наставник», Аджар – «бро»
2сегодня, 11:00
Журналист The Race Бир: «24 часа Нюрбургринга» – это план «А» для Макса»
1сегодня, 10:34
Ральф Шумахер: «Идея о борьбе Хэмилтона за титул в 2025-м изначально была смелой, если не невозможной»
3сегодня, 10:29
Гюнтер Штайнер: «Если «Макларен» проиграет личный зачет из-за правил «папайи», то насколько глупо он будет выглядеть?»
1сегодня, 10:07
Юки Цунода о планах после «Ф-1»: «Хочу открыть ресторан в Лондоне»
1сегодня, 09:53
«Астон Мартин» подписал бывшего стратега «Ред Булл» (Planet F1)
1сегодня, 09:35
Ральф Шумахер: «Мик привнес бы в «Кадиллак» опыт в «Ф-1» и WEC. Выбор Боттаса и Переса удивил»
3сегодня, 09:30
Ко всем новостям
Последние новости
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
27 минут назад
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30