Карлос Сайнс: «Палоу делает невероятные вещи в «Индикаре», но «Ф-1» – совсем другой монстр»

Сайнс высказался о перспективах чемпиона-соотечественника в «Ф-1».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс назвал «Формулу-1» «совершенно другим монстром», рассуждая о потенциальном переходе четырехкратного чемпиона «Индикара » Алекса Палоу .

«Могу лишь сказать, что в «Индикаре» он выступает невероятным образом.

«Ф-1» – совершенно другой монстр – это касается как гонщика, так и машины. Это совсем другая «формула», не похожая ни на что.

Невозможно предсказать, как хорош он будет в «Формуле-1». Скажу только, что в «Индикаре» он делает невероятные вещи. Он очень и очень силен, раз доминирует в такой конкурентной категории», – отметил испанец.

Алекс Палоу ответил на слухи про интерес со стороны «Ред Булл»: «Трудно ответить отказом на предложение, которого даже не слышал»

Жак Вильнев: «До сих пор не понимаю, почему Палоу не в «Ф-1». Бессмыслица! Зачем выбирать гонщика из «Ф-2»?»