  • Карлос Сайнс: «В Испании все хотели быть как Алонсо. В картинге стало по 60-70 участников вместо 20-30»
Карлос Сайнс: «В Испании все хотели быть как Алонсо. В картинге стало по 60-70 участников вместо 20-30»

Сайнс вспомнил о гоночному буме в Испании из-за Алонсо.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал о влиянии титула Фернандо Алонсо в составе «Рено» в 2005 году на него лично и всю Испанию.

«Именно в тот момент я влюбился в «Формулу-1». Фернандо – главный виновник, ведь я стал его огромным фанатом. Помню, как я просыпался и приходил к отцу, чтобы смотреть «Формулу-1» – все практики, все квалификации, все гонки.

Первый титул стал колоссальным событием в Испании – не только для меня, но и для многих других испанских гонщиков. В то время во всех картинговых чемпионатах стали выступать по 60-70 человек вместо 20-30. Мы все хотели быть как Фернандо Алонсо.

Пожалуй, больше всего я горжусь Гран-при Испании-2015, моей первой домашней гонкой, когда я разделил с ним решетку. Помню, я в том году квалифицировался пятым на «Торо Россо» – ничто не предвещало. И я оказался ровно на том месте, где и десятью годами ранее, когда впервые посетил Гран-при. Я просто хотел встретиться с Фернандо, увидеть его вживую.

И тогда я подумал: «У меня получилось». Все благодаря кумиру – я наблюдал за ним, хотел быть как он. Потрясающий момент», – заявил Карлос о двукратном чемпионе, ныне выступающем за «Астон Мартин».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
