Тото Вольфф: «Если собрать состав из Расселла и Ферстаппена, можно получить ситуацию вроде той, что была у «Макларена» с Простом и Сенной»

Вольфф считает маловероятным переход Ферстаппена.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал о том, что интерес к приглашению Ферстаппена является скорее гипотетическим и рассчитан на очень долгосрочную перспективу.

«Все это можно назвать очень долгосрочными и маловероятными идеями, потому что сейчас я хочу продолжить сотрудничество с Джорджем Расселлом и Кими Антонелли.

Все остальное кажется не слишком реалистичными вариантами. При этом очевидно, что если собрать состав из Расселла и Ферстаппена, вы можете получить ситуацию вроде той, что была у «Макларена» с Простом и Сенной », – рассказал Вольфф.

