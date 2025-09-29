Тото Вольфф: «Если собрать состав из Расселла и Ферстаппена, можно получить ситуацию вроде той, что была у «Макларена» с Простом и Сенной»
Вольфф считает маловероятным переход Ферстаппена.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, что интерес к приглашению Ферстаппена является скорее гипотетическим и рассчитан на очень долгосрочную перспективу.
«Все это можно назвать очень долгосрочными и маловероятными идеями, потому что сейчас я хочу продолжить сотрудничество с Джорджем Расселлом и Кими Антонелли.
Все остальное кажется не слишком реалистичными вариантами. При этом очевидно, что если собрать состав из Расселла и Ферстаппена, вы можете получить ситуацию вроде той, что была у «Макларена» с Простом и Сенной», – рассказал Вольфф.
В «Ф-1» – пик равной битвы трех за вице-чемпионство, Ферстаппен вновь в гонке за титул
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости