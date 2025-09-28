Жак Вильнев: «До сих пор не понимаю, почему Палоу не в «Ф-1». Бессмыслица! Зачем выбирать гонщика из «Ф-2»?»

Вильнев удивлен, что в «Ф-1» не приглашают Палоу.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев предложил боссам команд – например, Флавио Бриаторе из «Альпин » – обратить внимание на четырехкратного чемпиона «Индикара » Алекса Палоу.

«Флавио Бриаторе всегда действовал жестоко. Так и нужно. И в прошлом он принял множество решений по гонщикам – некоторые оказались потрясающими, а какие-то – совершенно неудачными.

В данный момент мы не видим той самой искры в глазах молодых пилотов. Очень тяжело предугадать, что будет дальше, и по какой-то причине «Ф-1» не следит за происходящим в Штатах, к примеру, в «Индикаре» – какие гонщики способны потенциально выступать в «Ф-1», а какие нет.

Скажем, пилот вроде Алекса Палоу – я до сих пор не понимаю, почему он не в «Ф-1». Это бессмыслица! Зачем выбирать гонщика из «Ф-2»?» – задался вопросом эксперт.

