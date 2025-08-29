  • Спортс
  • Алекс Палоу ответил на слухи про интерес со стороны «Ред Булл»: «Трудно ответить отказом на предложение, которого даже не слышал»
1

Палоу не получал предложений от «Ред Булл».

Четырехкратный чемпион «Индикара» Алекс Палоу, выступающий за «Гэнасси», рассказал о том, что не получал от «Ред Булл» предложений перейти в «Формулу-1». Об этом не так давно сообщило авторитетное американское издание Indy Star.

При этом Палоу, комментируя ситуацию, не стал исключать возможности перехода в «Формулу-1» при поступлении интересного для него предложения.

«Трудно ответить отказом на предложение, которого даже не слышал. И да, безусловно, сейчас ситуация отличается от того, что было в прошлом, когда уже я пытался получить звонок от кого-то [одной из команд «Формулы-1»], с кем-то пообщаться.

Слухи – это хорошо. Я не вижу в этих слухах ничего плохого и для себя, ни для моей команды [«Гэнасси»]. Мне кажется, что подобные слухи наоборот привлекают внимание людей к нашему чемпионату.

Я бы не сказал, что сейчас активно ищу место где-то еще, как было в прошлом, когда я старался найти свободное место [в «Формуле-1»]. Сейчас это не так. Я счастлив там, где выступаю. И я знаю наверняка, что не собираюсь, что называется, срываться отсюда при первой же возможности. Нет, я счастлив здесь, последние три года мы показываем, на что способны.

Так что нет, я не ищу перемен. С другой стороны, никогда заранее не знаешь, какие возможности могут появиться у тебя в будущем. Но я не ищу и не прошу перемен», – рассказал Палоу.

В «Ф-1» больше не будет звезд из гонок США. И вот почему – на примере супердоминатора «Индикара»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Indy Star
logoИндикар
logoФормула-1
Алекс Палоу
Гэнасси
logoРед Булл
