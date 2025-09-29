  • Спортс
  • Ральф Шумахер: «Мик привнес бы в «Кадиллак» опыт в «Ф-1» и WEC. Выбор Боттаса и Переса удивил»
3

Ральф Шумахер: «Мик привнес бы в «Кадиллак» опыт в «Ф-1» и WEC. Выбор Боттаса и Переса удивил»

Ральф Шумахер уверен, что Мик оказался бы полезен для «Кадиллака».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мыслями о возрастных спортсменах в чемпионате, выборе «Кадиллака» и перспективах своего племянника.

Хэмилтону 40 лет, Фернандо Алонсо уже 44, Нико Хюлькенбергу 38, а в следующем году вернутся 36-летний Валттери Боттас и 35-летний Серхио Перес – они будут выступать за «Кадиллак». Как вы это объясните?

– В отличие от времени, когда выступал я, сейчас значительно больше работают с шинами, контролируют темп гонки. Ты едешь на три, четыре, пять или даже шесть секунд медленнее, чем в квалификации – тогда такого не было. Это позволяет опытным пилотам держать темп. «Кадиллак» выбрал Боттаса и Переса, потому что они уже выигрывали гонки, работали в топ-командах и практически не ломали болиды.

– Риски невысоки, получается.

– Для команды важно быстро собирать информацию. Вопрос лишь в том, сохранили ли оба гонщика скорость. В конце концов, последние сезоны для них вышли не особо сильными, мягко говоря.

– Ваш племянник Мик Шумахер надеялся получить кокпит в «Кадиллаке» – не вышло. Вернется ли он в премьер-класс?

– Он уже несколько лет вне «Формулы-1», и можно сказать, что время на исходе. Кроме того, нельзя забывать, что в «Формуле-2» есть молодые пилоты вроде Алекса Данна и Арвида Линдблада – с хорошими шансами попасть в «Формулу-1» в ближайшее время. Это не облегчает задачу для Мика, разумеется.

– Понимаете ли вы выбор «Кадиллака»?

– Он меня удивил – я бы предпочел сочетание опыта и молодости. Уверен, что Мик привнес в команду гоночный опыт, который он накопил в «Формуле-1» и чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Конечно, можно вспомнить о Нико Хюлькенберге, который вернулся после долгого перерыва.

– Пилот, сегодня представляющий «Заубер», был резервным в различных командах в 2020-2022 годы и выступил лишь в четырех гонках – но смог заявить о себе и вернуться.

– Именно так. Но с точки зрения статистики ситуация для Мика становится все труднее и труднее, давайте говорить откровенно. Чем дольше он вне «Ф-1», тем меньше шансов на возвращение.

Мик Шумахер впервые проведет тесты «Индикара»

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: T-Online
