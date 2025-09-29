0

Рикардо Патрезе: «Есть Цунода в «Ф-1» или нет – не большая драма»

Патрезе убежден, что уход Цуноды не станет событием для «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе критически высказался об уровне гонщика «Ред Булл» Юки Цуноды.

«Цунода в «Формуле-1», но он не может изменить ход гонки. Много лет назад все зависело от самого пилота, он принимал решения. Теперь же ты садишься в болид, тебе объясняют множество нюансов, и только потом ты можешь пилотировать машину «Формулы-1».

Но действительно перевернуть ситуацию – это совсем другая история. Нет проблем, Юки может оставаться в «Формуле-1» еще много лет. Но, в конце концов, есть он там или нет – это не большая драма.

Когда у тебя в команде пилот вроде Шумахера или Ферстаппена, это серьезное давление, ведь он невероятно быстры. У тебя должен быть такой же настрой», – подчеркнул Патрезе.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GrandPrix247
