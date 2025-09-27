1

Алекс Албон: «Сопереживаю Цуноде и стараюсь ему помочь»

Албон поддержал Цуноду на фоне трудностей в «Ред Булл».

Пилот «Уильямса» поделился мнением о трудностях, с которыми Юки Цунода столкнулся в «Ред Булл».

Албон тоже выступал за команду из Милтон-Кейнса – с середины 2019-го и по 2020-й.

«Я сопереживаю ему. Я вполне четко вижу, с чем у него проблемы. Думаю, во многом их разделяю.

Я присоединился к «Ред Булл» спустя шесть месяцев после того, как началась моя карьера в «Формуле-1». Оглядываясь назад, я понимаю, что оказался в затруднительном положении, когда перешел в «Ред Булл»: мне было некомфортно управлять болидом, и я не знал, как это исправить, мне не хватало опыта.

Я испытывал трудности, но моего опыта тогда не хватало. Я был недостаточно зрелым, чтобы понять, как выбраться из той ситуации. Это же я вижу сейчас [у Юки] и понимаю его чувства.

Я много с ним разговариваю и стараюсь помочь чем могу. Был ли я вроде тренера для Цуноды? Да. У нас отличные отношения. Я очень люблю Юки», – сказал Албон.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
