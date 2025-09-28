  • Спортс
  • Тед Кравиц: «Цунода – человек «Ред Булл» или «Хонды»? Может, Юки захочет быть третьим пилотом «Астон Мартин» и остаться с компанией»
1

Тед Кравиц: «Цунода – человек «Ред Булл» или «Хонды»? Может, Юки захочет быть третьим пилотом «Астон Мартин» и остаться с компанией»

Кравиц рассказал о трудном выборе – как для «Ред Булл», так и для Цуноды.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился мыслями о перспективах Юки Цуноды в «Ред Булл» и потенциальном уходе японца в «Астон Мартин» на роль запасного.

«Мы считаем, что жребий уже брошен в том смысле, что Изак Аджар будет напарником Макса Ферстаппена в следующем году. Юки фактически борется за то, чтобы остаться в программе «Ред Булл».

Мекьес говорил об этом в Монце: времени достаточно, чтобы понять, способен ли Юки снова зарабатывать очки, пора ли перевести его в другую команду и поднять Арвида Линдблада.

Сингапур докажет, справился ли Юки по-настоящему с шинными проблемами на длинных отрезках. Но, что важно, у него получилось на короткой дистанции. Он стал шестым в квалификации [к Гран-при Азербайджана], и это позволило показать высокий результат в гонке.

Так что – молодец, Юки Цунода, с возвращением, Юки Цунода.

Юки – человек «Ред Булл» или человек «Хонды»? Вот в чем вопрос. Кристиан Хорнер и Гельмут Марко всегда считали, что Юки скорее связан с «Хондой», в то время как сам Юки говорил: «Нет-нет, я человек «Ред Булл». Да, у меня есть связи с «Хондой», но я человек «Ред Булл» настолько, насколько вы захотите».

Вопрос в том, видят ли Мекьес, тот же Марко и, пожалуй, Алан Пермейн будущее с Юки – или же Юки может получить место третьего гонщика в «Астон Мартин-Хонде» в следующем году. Может, он захочет именно этого – остаться с «Хондой», а не с «Ред Булл».

Я бы выбрал Ферстаппена и Аджара [в «Ред Булл»] – тогда для Юки места нет. Считаю, Юки сильно завершит сезон, и «Рейсинг Буллз» может решить: «Знаете, ситуация с Кубком конструкторов непонятная».

Будет ли команда в любом случае позади «Уильямса»? А ей очень хочется обыграть «Уильямс», и она подумает: «Давайте вернем Юки, раз он снова зарабатывает очки». И в «Рейсинг Буллз» будет пара Лоусон-Цунода», – порассуждал эксперт.

Тед Кравиц: «Цунода вернется в «Рейсинг Буллз» в 2026-м, наверное»

Алекс Албон: «Сопереживаю Цуноде и стараюсь ему помочь»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
