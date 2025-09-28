Фернандо Алонсо: «Вне «Ф-1» меня забудут очень быстро. Даже Хэмилтон исчезнет с радаров за 4-5 лет»

Алонсо поделился мыслями о своем наследии в «Ф-1» и вне гонок.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо убежден, что за пределами «Формулы-1» его быстро забудут.

«Какое у меня будет наследие? Не знаю. Хороший вопрос.

Полагаю, люди в паддоке запомнят меня как всесторонне развитого гонщика. Я мог пилотировать различные машины, болиды разного уровня, и всегда на максимуме. И в других категориях тоже, в других автоспортивных сериях – и старался быть конкурентоспособным в каждой из них. Пожалуй, меня такое устроит, это уже очень хороший комплимент.

Но вне «Ф-1», считаю, меня забудут очень быстро. Все в паддоке, даже Льюис [Хэмилтон] с семью титулами, исчезнут с радаров за четыре или пять лет. Люди просто сосредоточатся на новом поколении. Так происходит всегда», – заявил испанец.

Фернандо Алонсо о 20-летии 1-го титула: «Помню все, о чем думал на последних кругах. Невероятный момент и эмоции»

Аяо Комацу: «Работал с Алонсо в «Рено» в 2006-м. Это другой уровень»