Фернандо Алонсо: «Вне «Ф-1» меня забудут очень быстро. Даже Хэмилтон исчезнет с радаров за 4-5 лет»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо убежден, что за пределами «Формулы-1» его быстро забудут.
«Какое у меня будет наследие? Не знаю. Хороший вопрос.
Полагаю, люди в паддоке запомнят меня как всесторонне развитого гонщика. Я мог пилотировать различные машины, болиды разного уровня, и всегда на максимуме. И в других категориях тоже, в других автоспортивных сериях – и старался быть конкурентоспособным в каждой из них. Пожалуй, меня такое устроит, это уже очень хороший комплимент.
Но вне «Ф-1», считаю, меня забудут очень быстро. Все в паддоке, даже Льюис [Хэмилтон] с семью титулами, исчезнут с радаров за четыре или пять лет. Люди просто сосредоточатся на новом поколении. Так происходит всегда», – заявил испанец.
