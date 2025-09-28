  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо: «Вне «Ф-1» меня забудут очень быстро. Даже Хэмилтон исчезнет с радаров за 4-5 лет»
12

Фернандо Алонсо: «Вне «Ф-1» меня забудут очень быстро. Даже Хэмилтон исчезнет с радаров за 4-5 лет»

Алонсо поделился мыслями о своем наследии в «Ф-1» и вне гонок.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо убежден, что за пределами «Формулы-1» его быстро забудут.

«Какое у меня будет наследие? Не знаю. Хороший вопрос.

Полагаю, люди в паддоке запомнят меня как всесторонне развитого гонщика. Я мог пилотировать различные машины, болиды разного уровня, и всегда на максимуме. И в других категориях тоже, в других автоспортивных сериях – и старался быть конкурентоспособным в каждой из них. Пожалуй, меня такое устроит, это уже очень хороший комплимент.

Но вне «Ф-1», считаю, меня забудут очень быстро. Все в паддоке, даже Льюис [Хэмилтон] с семью титулами, исчезнут с радаров за четыре или пять лет. Люди просто сосредоточатся на новом поколении. Так происходит всегда», – заявил испанец.

Фернандо Алонсо о 20-летии 1-го титула: «Помню все, о чем думал на последних кругах. Невероятный момент и эмоции»

Аяо Комацу: «Работал с Алонсо в «Рено» в 2006-м. Это другой уровень»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoАстон Мартин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Сингапура
3 минуты назад
Экс-сотрудница «Торо Россо» Касаткина: «От одного взгляда Марко хочется съежиться, не каждый может его выдержать»
337 минут назад
Умер экс-владелец команды «Ф-1» Озелла
сегодня, 17:05
Фернандо Алонсо о 12 годах без побед в «Ф-1»: «Это не кажется правильным»
4сегодня, 16:44
Флавио Бриаторе: «До Алонсо «Ф-1» даже не транслировали в Испании, были одни мотогонки»
сегодня, 16:13
Гюнтер Штайнер: «Хорнер и Бриаторе в «Альпин»? Это не сработало бы, Флавио пришлось бы уйти»
сегодня, 15:58
Фернандо Алонсо о новых правилах 2026 года: «Для «Астон Мартин» важнее подготовиться к самому длинному сезону в истории»
сегодня, 15:38
Зак Браун подтвердил продажу акций «Макларена»: «Ф-1» сейчас на пике. Спрос на команды очень высок»
1сегодня, 15:20
Фернандо Алонсо: «Всегда был крайне уверен в себе, порой даже слишком. Никогда не было никаких сомнений в своих способностях»
11сегодня, 14:53
Гюнтер Штайнер: «В конце концов появится тот, кто сможет потягаться с Ферстаппеном»
3сегодня, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
вчера, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19