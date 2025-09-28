Флавио Бриаторе: «До Алонсо «Ф-1» даже не транслировали в Испании, были одни мотогонки»
Бриаторе отметил ключевую роль Алонсо для популярности «Ф-1» в Испании.
Исполнительный директор «Альпин» Флавио Бриаторе уверен, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, с которым менеджер работал в «Рено», перевернул представление о гонках в родной стране.
«Фернандо был там всем. В Испании никогда [до этого] не было топ-гонщика «Формулы-1».
Когда мы его подписали, «Формулу-1» даже не транслировали. Были одни мотогонки. Он изменил ситуацию», – заявил итальянец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
