Флавио Бриаторе: «До Алонсо «Ф-1» даже не транслировали в Испании, были одни мотогонки»

Бриаторе отметил ключевую роль Алонсо для популярности «Ф-1» в Испании.

Исполнительный директор «Альпин » Флавио Бриаторе уверен, что пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо, с которым менеджер работал в «Рено », перевернул представление о гонках в родной стране.

«Фернандо был там всем. В Испании никогда [до этого] не было топ-гонщика «Формулы-1».

Когда мы его подписали, «Формулу-1» даже не транслировали. Были одни мотогонки. Он изменил ситуацию», – заявил итальянец.

Фернандо Алонсо о 20-летии 1-го титула: «Помню все, о чем думал на последних кругах. Невероятный момент и эмоции»

Фернандо Алонсо: «Всегда был крайне уверен в себе, порой даже слишком. Никогда не было никаких сомнений в своих способностях»