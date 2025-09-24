Тед Кравиц: «Цунода вернется в «Рейсинг Буллз» в 2026-м, наверное»
Кравиц считает вероятным сохранение Цунодой места в «Ф-1».
Репортер Sky Sports Тед Кравиц сообщил, что у пилота «Ред Булл» Юки Цуноды вновь появились шансы остаться на решетке в 2026 году.
«Весьма уверенное шестое место Юки Цуноды [на Гран-при Азербайджана]. Очень хорошо.
Я так рад снова видеть его в очках за «Ред Булл». Надеюсь, это обеспечит ему место в программе гонщиков «Ред Булл». Да, он, наверное, вернется в «Рейсинг Буллз» в следующем году, но если он и дальше будет зарабатывать очки, то получит место. Надеюсь, так и будет, ведь он выступает здорово», – заявил журналист.
Юки Цунода о 6-м месте: «Провел несколько сессий в симуляторе и кое-что обнаружил. Кажется, сработало»
Лоусон показал лучший результат в карьере, Цунода – с 2021-го
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости