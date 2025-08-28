Фернандо Алонсо: «Уверен, что по таланту Палоу соответствует уровню «Формулы-1»

Палоу может добиться успеха в «Ф-1» – считает Алонсо.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо прокомментировал проявившиеся в американской прессе слухи о том, что команда «Ред Булл » заинтересована в приглашении четырехкратного чемпиона «Индикара» Алекса Палоу на место напарника Макса Ферстаппена .

«Безусловно, это будет вызов. Здесь, в «Ф-1», уже есть хорошо зарекомендовавшие себя гонщики и команды, свои трассы и так далее. Но Алекс талантливый гонщик и его отличает умение быстро адаптироваться к новым условиям.

Но в конечном счете успех гонщика зависит от того, какая у него машина. Если ты окажешься в конце стартовой решетки, люди будут думать, что у тебя возникли проблемы с адаптацией к нового гоночной серии, что у тебя есть трудности с определенными вещами, что ты допускаешь ошибки в попытках справиться с этими трудностями. Если же твоя машина будет быстрой, то и тебе самому будет заметно проще со всем справиться.

Я уверен, что по таланту Палоу соответствует уровню «Формулы-1», и если он получит свой шанс, я буду рад за него.

Что бы я посоветовал Алексу, если бы был его менеджером? Ну, как я уже отвечал на вопрос про Макса Ферстаппена и «Мерседес», если хотите моего совета – адрес моей электронной почты не является секретом», – рассказал Алонсо.

