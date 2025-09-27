Перес провел первые тесты на симуляторе «Кадиллака»

Перес проехал первые круги в составе «Кадиллака».

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес провел с командой первую тренировочную сессию на симуляторе. Команда, которая готовится дебютировать в «Формуле-1» в следующем сезоне, активно работает над созданием болида 2026 года.

Работа ведется на базе команды в Сильверстоуне. Выступать за «Кадиллак» в следующем году вместе с Пересом будет Валттери Боттас , который пока не может приступить к работе с новой командой, поскольку является резервным пилотом «Мерседеса».

