Перес провел первые тесты на симуляторе «Кадиллака»

Перес проехал первые круги в составе «Кадиллака».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес провел с командой первую тренировочную сессию на симуляторе. Команда, которая готовится дебютировать в «Формуле-1» в следующем сезоне, активно работает над созданием болида 2026 года.

Работа ведется на базе команды в Сильверстоуне. Выступать за «Кадиллак» в следующем году вместе с Пересом будет Валттери Боттас, который пока не может приступить к работе с новой командой, поскольку является резервным пилотом «Мерседеса».

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoВалттери Боттас
logoФормула-1
logoСерхио Перес
Кадиллак
тесты Формула-1
