  • Ландо Норрис: «Хотел бы попробовать себя в других гонка – в Ле-Мане, Дайтоне, Себринге»
Ландо Норрис: «Хотел бы попробовать себя в других гонка – в Ле-Мане, Дайтоне, Себринге»

Норрис готов последовать примеру Ферстаппена.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, что в будущем обязательно попробует себя в гонках на выносливость, последовав примеру Макса Ферстаппена, который в этом сезоне стал выступать в гонках GT на «Нюрбургринге».

В 2018 году Норрис, еще до прихода в «Ф-1», принял участие в гонке «24 часа Дайтоны», выступая в одном экипаже с Фернандо Алонсо и Филом Хэнсоном.

«Я был бы рад такой возможности. И я знаю, что Зак Браун тоже говорил о возможности участия «Макларена» в гонке «24 часа Ле-Мана», так что да, я бы с радостью.

К тому же я не будут вечно выступать в «Формуле-1». В жизни есть и другие вещи, которыми я бы хотел заняться, попробовать. При этом мне нравится выступать в «Формуле-1», так что я пока не знаю, как буду действовать. Может быть, буду участвовать в каких-то гонках параллельно с «Ф-1». А может сначала завершу карьеру в «Ф-1» и уже после этого попробую себя в других гонках.

Мне очень понравилось выступать в Дайтоне. Мы гоняли там вместе с Фернандо Алонсо, это был классный опыт. Так что да, я бы хотел попробовать себя в других гонка – в Ле-Мане, Дайтоне, Себринге. Единственное, чего я точно никогда не буду делать – это участвовать в гонках на овалах. Это просто не мое», – рассказал Норрис.

Ферстаппен покоряет кузовные гонки! От тайных тестов до расширения трибун под дебют

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
