Макс Ферстаппен о 3-м месте в квалификации: «На последнем круге слишком часто попадал в трафик»

Ферстаппен остался доволен результатом квалификации.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от выступления в квалификации к гонке GT 3 на «Нордшляйфе».

Ферстаппен в эти выходные принимает участие в этапе чемпионата NLS за рулем «Феррари» 296 GT3 собственной команды. В предстоящей 4-часовой гонке Ферстаппен будет стартовать третьим.

«На самом деле все прошло очень неплохо, на промежуточных шинах машина работала отлично. Но на этой трассе очень сложно подгадать правильный момент для того, чтобы проехать быстрый круг.

На своем последнем быстром круге я слишком часто попадал в трафик, в таких условиях поставить хорошее время круга было очень сложно.

Тем не менее, в целом все складывается очень неплохо. Шины работают очень неплохо, так что я думаю, если гонка пройдет нормально, мы можем рассчитывать на любой результат», – рассказал Ферстаппен.

