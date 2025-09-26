Фернандо Алонсо о 20-летии 1-го титула: «Помню все, о чем думал на последних кругах. Невероятный момент и эмоции»

Алонсо прокомментировал юбилей первого чемпионства в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо сообщил, что помнит свои мысли 20-летней давности на заключительных кругах Гран-при Бразилии .

25 сентября 2005 года испанец финишировал третьим в Сан-Паулу и досрочно завоевал первый из двух титулов. После гонки Алонсо забрался на свой болид «Рено » и издал победный крик.

«Это был невероятный момент и эмоции. Я чувствовал облегчение, свалился огромный груз с плеч. До Бразилии чемпионство становилось все ближе и ближе, но ты никогда не уверен на 100 процентов, пока это не произойдет. Пожалуй, в тех десяти секундах празднования сосредоточились 20 моих лет жизни.

Я помню последние несколько кругов и все, о чем думал. Я вспоминал картинг, «формулы». Жертвы и вызовы, которые привели меня в «Ф-1». Затем сезон-2005 в целом. Я вспоминал о своей семье, о своих дедушках и бабушках. Обо всех вещах с ранней стадии карьеры – они сконцентрировались в тот момент счастья», – заявил Фернандо.

Фернандо Алонсо: «Хочу уйти, считая себя лучшим, как сейчас, и чтобы зрители так думали – хотя бы 30-40 процентов»

Комментатор «Ф-1» Лобато: «Понадобится полиция, чтобы вытащить Алонсо из машины-2026, если она будет хорошей – сам Фернандо не уйдет»