Фернандо Алонсо: «Хочу уйти, считая себя лучшим, как сейчас, и чтобы зрители так думали – хотя бы 30-40 процентов»
Алонсо мечтает покинуть «Ф-1» на высокой ноте.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что надеется уйти из «Формулы-1» не из-за снижения скорости.
«Не хочу, чтобы это было из-за того, что я недостаточно конкурентоспособен. Я хочу покинуть «Формулу-1», считая себя лучшим, как сейчас. И чтобы зрители также считали меня лучшим, хотя бы 30 или 40 процентов.
Не хочу уходить из-за того, что я растерял свои способности. Я собираюсь получить удовольствие от следующего года и двигаться сезон за сезоном. Но да, я хочу уйти на высокой ноте», – подчеркнул двукратный чемпион «Формулы-1».
