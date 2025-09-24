  • Спортс
  Фернандо Алонсо: «Хочу уйти, считая себя лучшим, как сейчас, и чтобы зрители так думали – хотя бы 30-40 процентов»
2

Фернандо Алонсо: «Хочу уйти, считая себя лучшим, как сейчас, и чтобы зрители так думали – хотя бы 30-40 процентов»

Алонсо мечтает покинуть «Ф-1» на высокой ноте.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что надеется уйти из «Формулы-1» не из-за снижения скорости.

«Не хочу, чтобы это было из-за того, что я недостаточно конкурентоспособен. Я хочу покинуть «Формулу-1», считая себя лучшим, как сейчас. И чтобы зрители также считали меня лучшим, хотя бы 30 или 40 процентов.

Не хочу уходить из-за того, что я растерял свои способности. Я собираюсь получить удовольствие от следующего года и двигаться сезон за сезоном. Но да, я хочу уйти на высокой ноте», – подчеркнул двукратный чемпион «Формулы-1».

Фернандо Алонсо: «Если машина будет хорошей, то сезон-2026 станет для меня последним»

Фернандо Алонсо: «В будущем «Астон Мартин» гарантировано будет бороться за чемпионский титул. Вопрос в том, когда именно»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: As
