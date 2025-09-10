Босс «Феррари» Элканн согласился на год общественных работ, его семья выплатит 215 млн долларов по налоговому спору
Элканн урегулировал налоговый спор и выполнит общественные работы.
Председатель совета директоров «Феррари» Джон Элканн закрыл налоговый спор из-за наследства своей бабушки Мареллы Караччоло, скончавшейся в 2019 году.
Элканн согласился на год общественных работ и вместе с братом Лапо и сестрой Джиневрой выплатит итальянским налоговым органам 183 миллиона евро (215 миллионов долларов). Уголовное преследование Джона за предполагаемое уклонение от уплаты налогов будет прекращено.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Reuters
