Босс «Феррари» Элканн согласился на год общественных работ, его семья выплатит 215 млн долларов по налоговому спору

Элканн урегулировал налоговый спор и выполнит общественные работы.

Председатель совета директоров «Феррари» Джон Элканн закрыл налоговый спор из-за наследства своей бабушки Мареллы Караччоло, скончавшейся в 2019 году.

Элканн согласился на год общественных работ и вместе с братом Лапо и сестрой Джиневрой выплатит итальянским налоговым органам 183 миллиона евро (215 миллионов долларов). Уголовное преследование Джона за предполагаемое уклонение от уплаты налогов будет прекращено.

