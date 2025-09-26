Юки Цунода: «Начинаю лучше понимать болид «Ред Булл»

Цунода оценил свое выступление в Баку.

Пилот «Ред Булл » рассказал о впечатлениях после 6-го места на Гран-при Азербайджана .

«Думаю, я на подъеме и начинаю лучше понимать болид «Ред Булл». На прошлой неделе у меня был хороший результат. Я бы хотел сохранить такой темп и, конечно, нацелиться на более высокий результат. Я бы хотел продолжить зарабатывать очки», – поделился Цунода во время выступления на Tokyo Game Show 2025.

Цунода проведет демонстрационные заезды на болиде «Хонды» 1965 года на Гран-при Мехико

