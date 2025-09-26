Джеймс Воулз выступил против сокращения Гран-при: «Продукт такой, какой есть, но нужно переосмыслить вещание»

Воулз не поддержал короткие гонки, однако призвал «Ф-1» к гибкости.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз поделился своим видением будущего «Формулы-1» и затронул вопрос длительности Гран-при.

«Вряд ли кто-то в мире понимает, нужно ли нам традиционное телевещание или же OTT, стриминговые сервисы. Молодежь не смотрит ТВ, у них все на мобильных устройствах, но мы фактически не делаем ничего под такой формат.

Когда думаешь о «Формуле-1», то представляешь себе классическое вещание – два часа на определенной площадке. Это работает, не поймите меня неправильно, мы видим успехи неделю за неделей.

Но как нужно развиваться в ближайшие пять, десять лет? Я не знаю. Видно, что все больше и больше информации потребляется через соцсети, короткие клипы и так далее.

Недавно в «Формуле-1» подняли вопрос: нужно ли делать гонки короче или проводить больше спринтов? Я скорее отношусь к старшему поколению, но в целом отвечу «нет».

Я считаю, что продукт такой, какой есть. Что делает продукт настолько хорошим? Возьмите Зандворт, к примеру. Алекс [Албон ] лучше всех это выразил: «Я просто смотрел, как вокруг меня люди попадают в аварии». Это непредсказуемая гонка от старта до финиша, но ты должен смотреть ее полностью, час и 40 [минут], чтобы узнать итог.

Гран-при Монако этого года можно считать зрелищем, если угодно, но все финишировали практически на тех же позициях, что и стартовали, разве что были игры на трассе. Не совсем такие гонки я бы хотел видеть.

Суть в том, что гонка необязательно должна стать короче, однако потребители уходят от ТВ-экранов, поэтому мы должны переосмыслить вещание. Я бы сдвинулся в направлении Apple, [Amazon] Prime и так далее. Другими словами, на площадки, которые доступны по всему миру, где скорее стриминговый формат.

И я бы сделал так, чтобы гонку можно было при желании свернуть в краткую форму, с возможностью посмотреть и полную версию», – заявил британец в подкасте Business of Sport.

