  • Джеймс Воулз: «Перешел бы на двухдневные уик-энды «Ф-1», заезды в субботу и воскресенье»
Джеймс Воулз: «Перешел бы на двухдневные уик-энды «Ф-1», заезды в субботу и воскресенье»

Воулз предложил радикально пересмотреть формат уик-эндов «Ф-1».

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз ответил на вопрос о потенциальном увеличении количества Гран-при и выступил за сокращение количества практик.

«Не считаю, что гонок слишком много, но я бы не стал делать их больше, чем сейчас. Мы просим зрителей проводить половину года, половину своих выходных за просмотром «Формулы-1». Думаю, это уже предел.

Вот что сделал бы я – и это только мое мнение: перешел бы на двухдневные уик-энды, заезды в субботу и воскресенье. И вот почему.

Мы можем проводить больше [этапов]. Да, я только что сказал, что 24 – максимум, но на самом деле [увеличение] не будет меня волновать, если мы откажемся от пятницы, от целого дня. И, на мой взгляд, мы можем коммерциализировать гонки иначе.

Но, главное, я считаю, что продукт станет лучше – сейчас много практик. И мне как инженеру нравятся эксперименты. Но если бы нас заставили это сделать, мы бы проводили часовую тренировку перед квалификацией, и все. Это совсем другое предложение. В таком случае будет больше переменных, внесется элемент случайности», – отметил менеджер.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Business of Sport
регламент
logoФормула-1
logoДжеймс Воулз
logoУильямс
