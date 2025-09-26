Педро де ла Роса: «Ньюи очень мало спит. Он всегда в офисе – даже в два часа ночи»
Экс-пилот «Ф-1» де ла Роса рассказал о работе Ньюи в «Астон Мартин».
Бывший пилот «Ф-1» и амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса поделился впечатлениями о подходе главного конструктора команды Эдриана Ньюи к работе.
«Эдриан Ньюи пришел в «Астон Мартин» не для того, чтобы просто закончить карьеру. Он видит потенциал команды. Ньюи работает… не 24 часа в сутки, ведь он спит. Но спит очень мало, могу вам это гарантировать. И это потрясающе.
В какой бы день вы ни пришли на базу, он в своем офисе. В любое время, даже в два часа ночи. Я ходил на базу в это время, чтобы забрать вещи.
Эффект Эдриана Ньюи – это не просто маркетинговая шумиха. Это влияет на работу, на вдохновение. Все очень взволнованы», – сказал де ла Роса.
Педро де ла Роса: «Мне кажется, Алонсо способен выступать в «Ф-1» столько, сколько захочет»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости