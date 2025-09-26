  • Спортс
1

Педро де ла Роса: «Ньюи очень мало спит. Он всегда в офисе – даже в два часа ночи»

Экс-пилот «Ф-1» де ла Роса рассказал о работе Ньюи в «Астон Мартин».

Бывший пилот «Ф-1» и амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса поделился впечатлениями о подходе главного конструктора команды Эдриана Ньюи к работе.

«Эдриан Ньюи пришел в «Астон Мартин» не для того, чтобы просто закончить карьеру. Он видит потенциал команды. Ньюи работает… не 24 часа в сутки, ведь он спит. Но спит очень мало, могу вам это гарантировать. И это потрясающе.

В какой бы день вы ни пришли на базу, он в своем офисе. В любое время, даже в два часа ночи. Я ходил на базу в это время, чтобы забрать вещи.

Эффект Эдриана Ньюи – это не просто маркетинговая шумиха. Это влияет на работу, на вдохновение. Все очень взволнованы», – сказал де ла Роса.

Педро де ла Роса: «Мне кажется, Алонсо способен выступать в «Ф-1» столько, сколько захочет»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
