Педро де ла Роса: «Мне кажется, Алонсо способен выступать в «Ф-1» столько, сколько захочет»

Алонсо не планирует завершать карьеру в «Ф-1» – считает де ла Роса.

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса поделился мнением о сроках завершения карьеры Фернандо Алонсо.

Де ла Роса считает, что Алонсо находится в отличной форме, несмотря на возраст, и способен выступать в «Формуле-1» еще несколько лет. В то время как сподвигнуть его уйти может только отсутствие перспектив борьбы за самые высокие места.

«Будет ли следующий сезон для Алонсо последним? Я не знаю. Учитывая его текущий уровень, форму, физическую и психологическую подготовку, его скорость на трассе, которая и является основным показателем для гонщика…мне кажется, он способен выступать в «Ф-1» столько, сколько захочет.

Мне не кажется, что его пик остался в прошлом и что Алонсо начал сдавать. И многое будет зависеть от «Астон Мартин» – от того, сможет ли команда предоставить Фернандо и Лансу Строллу конкурентоспособную машину», – рассказал де ла Роса.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

