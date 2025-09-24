Педро де ла Роса: «Мне кажется, Алонсо способен выступать в «Ф-1» столько, сколько захочет»
Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса поделился мнением о сроках завершения карьеры Фернандо Алонсо.
Де ла Роса считает, что Алонсо находится в отличной форме, несмотря на возраст, и способен выступать в «Формуле-1» еще несколько лет. В то время как сподвигнуть его уйти может только отсутствие перспектив борьбы за самые высокие места.
«Будет ли следующий сезон для Алонсо последним? Я не знаю. Учитывая его текущий уровень, форму, физическую и психологическую подготовку, его скорость на трассе, которая и является основным показателем для гонщика…мне кажется, он способен выступать в «Ф-1» столько, сколько захочет.
Мне не кажется, что его пик остался в прошлом и что Алонсо начал сдавать. И многое будет зависеть от «Астон Мартин» – от того, сможет ли команда предоставить Фернандо и Лансу Строллу конкурентоспособную машину», – рассказал де ла Роса.
Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!