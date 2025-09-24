  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Журналист Нобл: «Цунода перевернул ситуацию – наконец показывал сильный гоночный темп»
1

Журналист Нобл: «Цунода перевернул ситуацию – наконец показывал сильный гоночный темп»

Нобл заявил, что Цунода выпутывается из тяжелого положения в «Ред Булл».

Эксперт The Race Джонатан Нобл сообщил что гонщик «Ред Булл» Юки Цунода «перевернул ситуацию», заняв шестую позицию на Гран-при Азербайджана.

«После разочаровывающих месяцев, когда он привыкал к особенностям болида «Ред Булл» RB21, Юки Цунода наконец воспрял духом на Гран-при Азербайджана.

Хотя в последнее время он приближался к напарнику Максу Ферстаппену по квалификационному темпу, форма в гонках осталась не лучшей. Однако сессия на симуляторе после Монцы на базе «Ред Булл» в Милтон-Кейнсе открыла возможности для экспериментов с чем-то новым – с тем, чего раньше не хватало.

Чем бы ни оказалась эта новинка – и он, и команда не раскрывали детали – Цунода словно ожил в Баку, если говорить о гоночном темпе.

Квалификация получилась не лучшей в плане отставания от Ферстаппена, однако сессия была хаотичной для большинства пилотов. Но в воскресенье Цунода наконец продемонстрировал, что способен сражаться, и сдержал позади «Макларен» и «Феррари».

Он показывал сильный темп, и ему не хватило лишь нескольких десятых секунды, чтобы остаться впереди Лиама Лоусона после пит-стопа – шины еще были слишком холодными.

Учитывая то, что «Ред Булл» выбирает состав на сезон-2026, выступление Цуноды, которое босс команды Лоран Мекьес назвал «лучшим для него в составе нашей команды», не могло произойти в более подходящий момент», – проанализировал ситуацию журналист.

Юки Цунода о 6-м месте: «Провел несколько сессий в симуляторе и кое-что обнаружил. Кажется, сработало

Лоран Мекьес: «Прогресс Цуноды – очень хороший знак. Баку – его лучшая гонка в составе «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЛоран Мекьес
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Азербайджана
logoМакларен
Гран-при Италии
logoЮки Цунода
logoЛиам Лоусон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Журналист Бенсон: «Шансы Ферстаппена на титул крайне малы»
1 минуту назад
Алекс Албон о подиуме Сайнса: «Не думаю, что хоть кто-то в «Уильямса» считал, что Карлосу нужно что-то доказывать»
3 минуты назад
Дэвид Брэбэм об ошибках Пиастри: «Может, понадобился клапан, чтобы сбросить давление»
129 минут назад
Другович официально перешел в «Формулу Е» и будет выступать за «Андретти»
29 минут назад
Шарль Леклер: «Не думаю, что «Ред Булл» и дальше будет так доминировать, как на двух последних Гран-при»
38 минут назад
MotoGP. Марк Маркес: «Если бы в «Грезини» я оказался неконкурентоспособен, моя карьера бы уже закончилась»
55 минут назад
Эксперт The Race Строу: «Если у «Макларена» будут еще уик-энды, как в Баку, Ферстаппен способен стать реальной угрозой»
259 минут назад
Джанпьеро Ламбьязе о работе гоночным инженером: «Это как плыть по реке, которая кишит крокодилами»
сегодня, 12:24
Жак Вильнев: «Последовало громкое объявление о продлении контракта с Вассером, а затем «Феррари» просто развалилась»
3сегодня, 12:11
Бортолето указал «Зауберу» на фальстарт Алонсо, не назвав своего менеджера по имени. Инженер ответил: «Понимаем, что ты имеешь в виду»
4сегодня, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47