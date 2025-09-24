Журналист Нобл: «Цунода перевернул ситуацию – наконец показывал сильный гоночный темп»

Нобл заявил, что Цунода выпутывается из тяжелого положения в «Ред Булл».

Эксперт The Race Джонатан Нобл сообщил что гонщик «Ред Булл» Юки Цунода «перевернул ситуацию», заняв шестую позицию на Гран-при Азербайджана .

«После разочаровывающих месяцев, когда он привыкал к особенностям болида «Ред Булл» RB21, Юки Цунода наконец воспрял духом на Гран-при Азербайджана.

Хотя в последнее время он приближался к напарнику Максу Ферстаппену по квалификационному темпу, форма в гонках осталась не лучшей. Однако сессия на симуляторе после Монцы на базе «Ред Булл» в Милтон-Кейнсе открыла возможности для экспериментов с чем-то новым – с тем, чего раньше не хватало.

Чем бы ни оказалась эта новинка – и он, и команда не раскрывали детали – Цунода словно ожил в Баку, если говорить о гоночном темпе.

Квалификация получилась не лучшей в плане отставания от Ферстаппена, однако сессия была хаотичной для большинства пилотов. Но в воскресенье Цунода наконец продемонстрировал, что способен сражаться, и сдержал позади «Макларен » и «Феррари ».

Он показывал сильный темп, и ему не хватило лишь нескольких десятых секунды, чтобы остаться впереди Лиама Лоусона после пит-стопа – шины еще были слишком холодными.

Учитывая то, что «Ред Булл» выбирает состав на сезон-2026, выступление Цуноды, которое босс команды Лоран Мекьес назвал «лучшим для него в составе нашей команды», не могло произойти в более подходящий момент», – проанализировал ситуацию журналист.

Юки Цунода о 6-м месте: «Провел несколько сессий в симуляторе и кое-что обнаружил. Кажется, сработало

Лоран Мекьес: «Прогресс Цуноды – очень хороший знак. Баку – его лучшая гонка в составе «Ред Булл»