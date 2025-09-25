  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Если Ферстаппен выиграет все оставшиеся гонки, а Пиастри будет третьим, титул достанется Максу. Это возможно»
5

Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Если Ферстаппен выиграет все оставшиеся гонки, а Пиастри будет третьим, титул достанется Максу. Это возможно»

Дорнбос не исключает титул Ферстаппена в 2025 году.

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос рассказал, что общался с Марком Уэббером, который является менеджером Оскара Пиастри. И что тот нормально воспринял ошибку Пиастри на этапе в Баку.

При этом, учитывая результаты последних гонок, Дорнбос вполне допускает, что у Макса Ферстаппен может получиться отыграть отставание в чемпионате и выиграть титул.

«Я общался на эту тему с его менеджером [Марком Уэббером]. Он сказал, что все нормально – что Оскар тоже человек [и может ошибаться]. Не стоит забывать, что Пиастри не такой уж опытный гонщик – в сравнении с тем же Максом Ферстаппеном.

Просто странно, что все это случилось с Пиастри после этапа в Монце, где между гонщиками «Макларена» были определенные трения. Ведь Пиастри пришлось уступить Норрису 6 очков только из-за того, что у него вышла заминка на пит-стопе. И там вообще была очень странная ситуация.

Теперь для «Макларена» существует опасность. В «Макларене», как кажется, допускают слишком много ошибок – в работе с гонщиками, на пит-стопах. Это поразительно.

И теперь, если Макс Ферстаппен выиграет все оставшиеся гонки, а Пиастри будет финишировать, скажем, третьим, то титул выиграет Макс. Это вполне возможно. В 2013 году Себастьян Феттель выиграл за «Ред Булл» девять последних гонок сезона и стал чемпионом. Так что все возможно, в Абу-Даби мы видели и не такое», – рассказал Дорнбос.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
Роберт Дорнбос
logoСебастьян Феттель
logoРед Булл
logoМарк Уэббер
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джеймс Воулз: «Перешел бы на двухдневные уик-энды «Ф-1», заезды в субботу и воскресенье»
10 минут назад
Жак Вильнев: «Вопрос в том, говорит ли авария Пиастри о том, что его защитный пузырь лопнул, или же это единичный случай»
25 минут назад
Джолион Палмер о сходе Пиастри: «Цепная реакция, вызванная фальстартом. Вероятно, эффект домино запустился еще в квалификации»
33 минуты назад
Гюнтер Штайнер: «Думаю, некоторые люди в «Феррари» сожалеют о приглашении Хэмилтона»
348 минут назад
Ральф Шумахер: «Если Ферстаппен будет отбирать очки у Пиастри, у Норриса появится шанс на титул»
5сегодня, 11:51
Подписание контракта Расселла с «Мерседесом» затягивается из-за разногласий по деталям соглашения (Motorsport)
3сегодня, 11:12
MotoGP. Марк Маркес: «Если бы у Алекса была другая фамилия, его безупречный сезон оценивали бы выше»
1сегодня, 10:49
Джейми Чедуик: «Лоусон был феноменален в Баку, но Аджар проводит сезон сильнее»
1сегодня, 10:28
Журналист Бенсон о длительности Гран-при: «Кто-то призывает сократить футбольные матчи? Хайлайты получаются из длинных гонок»
5сегодня, 09:51
Лидер «Ф-2» Форнароли: «Веду переговоры с командами «Ф-1» на 2026-й»
2сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47