Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Если Ферстаппен выиграет все оставшиеся гонки, а Пиастри будет третьим, титул достанется Максу. Это возможно»

Дорнбос не исключает титул Ферстаппена в 2025 году.

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос рассказал, что общался с Марком Уэббером, который является менеджером Оскара Пиастри . И что тот нормально воспринял ошибку Пиастри на этапе в Баку.

При этом, учитывая результаты последних гонок, Дорнбос вполне допускает, что у Макса Ферстаппен может получиться отыграть отставание в чемпионате и выиграть титул.

«Я общался на эту тему с его менеджером [Марком Уэббером ]. Он сказал, что все нормально – что Оскар тоже человек [и может ошибаться]. Не стоит забывать, что Пиастри не такой уж опытный гонщик – в сравнении с тем же Максом Ферстаппеном.

Просто странно, что все это случилось с Пиастри после этапа в Монце, где между гонщиками «Макларена » были определенные трения. Ведь Пиастри пришлось уступить Норрису 6 очков только из-за того, что у него вышла заминка на пит-стопе. И там вообще была очень странная ситуация.

Теперь для «Макларена» существует опасность. В «Макларене», как кажется, допускают слишком много ошибок – в работе с гонщиками, на пит-стопах. Это поразительно.

И теперь, если Макс Ферстаппен выиграет все оставшиеся гонки, а Пиастри будет финишировать, скажем, третьим, то титул выиграет Макс. Это вполне возможно. В 2013 году Себастьян Феттель выиграл за «Ред Булл» девять последних гонок сезона и стал чемпионом. Так что все возможно, в Абу-Даби мы видели и не такое», – рассказал Дорнбос.

