Фернандо Алонсо: «В будущем «Астон Мартин» гарантировано будет бороться за чемпионский титул. Вопрос в том, когда именно»

Алонсо уверен в чемпионском потенциале «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, что не сомневается в перспективах команды, и что в будущем она обязательно будет бороться за чемпионский титул.

При этом Алонсо признал, что сам он может не дождаться этого момента, поскольку почти наверняка завершит карьеру через два года.

«Надеюсь, что так и будет. Точнее, я убежден в том, что это случится. Единственный вопрос – когда? Это, пожалуй, единственный вопрос в контексте перспектив «Астон Мартин ».

В моем случае, учитывая то, что я сейчас провожу в «Ф-1» последние годы моей карьеры, мне бы, конечно, тоже хотелось почувствовать вкус побед «Астон Мартин». Но при этом я понимаю, что на все нужно время. Так что для меня это единственный вопрос – когда именно «Астон Мартин» начнет побеждать.

Я считаю, что в будущем «Астон Мартин» гарантировано будет бороться за чемпионский титул. У нас есть для этого все необходимое. С другой стороны, чтобы выполнить работу и победить, также нужно, чтобы сложились вместе несколько других факторов. Соперники должны вам немного «помочь» [не добиваясь нужных результатов], вам должно немного повезти, вы должны хорошо проводить каждый гоночный уик-энд. Но, скажем так, с точки зрения подготовки к сезону-2026 мы делаем все необходимое», – рассказал Алонсо.

