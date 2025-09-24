0

Ферстаппен подтвердил, что проведет дебютную гонку в GT3 на «Нордшляйфе»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые выступит в соревновании на технике класса GT3.

Четырехчасовая гонка серии NLS состоится на трассе «Нюрбургринг-Нордшляйфе» 27 сентября. Нидерландец проведет заезд за рулем «Феррари» 296 GT3 в ливрее «Verstappen.com Рейсинг» и «Ред Булл», его напарником будет Крис Лалхэм.

Ранее четырехкратный чемпион «Формулы-1» провел гонку на «Нордшляйфе» за рулем машины GT4, а также получил специальную лицензию, позволяющую ему соревноваться в GT3 на знаменитом автодроме.

Ферстаппен покоряет кузовные гонки! От тайных тестов до расширения трибун под дебют

Ферстаппен выиграл первый титул как владелец команды в гонках GT

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт Макса Ферстаппена
